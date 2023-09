Die neue, von ratiotherm in Deutschland entwickelte und produzierte Luft-Wärmepumpe WP Max-AirMono liefert Wärme und Kälte auf platzsparende, nachhaltige und geräuscharme Art und Weise. Mit einem Vorlauftemperatur-Spektrum von 20 bis 75 °C ist die neue Monoblockgeneration des Wärme- und Speichertechnologiespezialisten aus Dollnstein dabei nicht nur für den Neubau geeignet, sondern lässt sich auch optimal für die Modernisierung von Bestandsgebäuden nutzen.

Das natürliche Kältemittel Propan (R290) ermöglicht einen umweltfreundlichen und nachhaltigen Betrieb sowie ein Maximum an Energieeffizienz - lt. Hersteller: COP bis 4,7(A+2/W35). Die Drehzahlregelung dank Invertertechnik sorgt einerseits für konstanten Betrieb mit möglichst wenigen Starts und Stopps und trägt damit zu einer längeren Lebenszeit der Einzelkomponenten bei. Andererseits kann die Monoblock-Wärmepumpe so auch ungenutzten Strom aus Naturstromanlagen gezielt nutzen und damit den Bezug fossiler Energieträger weiter reduzieren. Der Monoblock bietet hier eine Vielzahl an Schnittstellen für die Kommunikation mit Smart Metern oder Energiemanagementsystemen.

Im Betrieb ist nicht nur das Heizen möglich - als optimale Ergänzung zum klassischen Heizbetrieb kann die WP Max-AirMono auch für die aktive Kühlung genutzt werden.