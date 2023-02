Die Logatherm WLW286 A passt sich dank Zweistufen-Technologie an den Wärmebedarf im Heizsystem an, was zu einer effizienten Betriebsweise beiträgt. Bei den Vorlauftemperaturen 35 °C und 55 °C erreicht sie in den Leistungsgrößen 22 und 38 kW die Energieeffizienzklasse A++. Die Logatherm WLW286 A mit 17 kW Leistung arbeitet bei 35 °C ebenfalls mit A++, bei 55 °C mit A+. Mit ihrer Vorlauftemperatur von bis zu 65 °C kann die Wärmepumpe auch bei geeigneten Bestandsgebäuden als Austauschgerät oder in einem bivalenten Heizsystem eingesetzt werden.