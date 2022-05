Mehr als 500 Besucher in der Hargassner Energy World

Anschließend nahm die Führung die Besucher mit in die Produktionshallen von der Vorfertigung über die Blechbearbeitung, der Schweißerei bis zu den Montagelinien für die einzelnen Kessel. Viele staunten nicht schlecht, als sie sich mitten in der modernsten Blechverarbeitung Europas wiederfanden. Hochautomatisiert arbeiten Transportroboter hier auch in der Nacht nahezu ohne menschliche Unterstützung. Auch einen Blick in die modernen Büros konnte man werfen.

Mehr als 20 Gruppen absolvierten die Hargassner Führung. Bei der Tour erfuhr man auch Spannendes zum 18.000 qm großen Neubau und dem neuen Hochregallager. Viele waren überrascht, dass sich unter ihnen noch 250 witterungsgeschützte Mitarbeiterparkplätze in einer Tiefgarage befanden.