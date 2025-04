Das Contentprogramm der ISH ist umfangreich und vielfältig. Zum Beispiel die neu ins Leben gerufene „Value of Water Conference“, welche die Messe Frankfurt gemeinsam mit dem Handelsblatt am 17. und 18. März 2025 im Congress Center der Messe Frankfurt veranstaltet.

Die „Building Future Conference“ im Portalhaus der Messe Frankfurt ist Treffpunkt für Fachleute aus Politik und Kommunen, der Immobilien- und Wohnungswirtschaft, Energieversorger sowie für Planer, Architekten und Projektentwickler. Ziel der Konferenz ist es, gemeinsam Strategien zu entwickeln, die nachhaltige Bau- und Energiekonzepte voranbringen und somit einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz und zur Ressourcenschonung leisten.

Außerdem findet auf dem Messegelände wieder der „Deutsche Energieberatertag“, veranstaltet von Econsult, statt. Zum anderen bietet der Kongress „House of Energy“ wichtige Impulse.

Erstmals wird es auf der ISH auch eine Exhibitor Stage geben, in deren Mittelpunkt Ausstellervorträge stehen.

Rund um die Fachmesse wird also viel geboten – die ISH-Website bietet einen vollständigen Überblick.



Branchen-Meldungen wöchentlich und kostenlos in Ihr E-Mail-Postfach - abonnieren Sie unseren HLK-Newsletter!

Hier geht’s zur Anmeldung!