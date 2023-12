Der FGW hat bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass es für derartig große Infrastrukturprojekte staatliche Finanzierungsmodelle analog zur strategischen Gasreserve oder vergleichbaren Versorgungssicherheits-Projekten in anderen Ländern bedarf. Jüngst hat dies auch Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer gefordert.

In den Niederlanden wird nicht nur in den Wasserstoff-Ausbau investiert, sondern auch mit dem Bau des ersten großen CO 2 -Transport- und Speichersystems begonnen (auch dazu ist Leitungsinfrastruktur nötig). Und weil manche nicht mehr auf die hiesige Politik warten können/ möchten, wurde in Österreich sogar ein privat finanziertes Projekt gestartet, um die Wasserstoff-Aktivitäten (ohne staatliche Förderung) zu forcieren.

Bis jetzt lässt eine Unterstützung des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie u. a. für das WAG-Loop Projekt auf sich warten. Genauso wie ein begleitendes Gesetz, um Genehmigungsverfahren wie die Umweltweltverträglichkeitsprüfung (UVP) zu beschleunigen.

Vereinfachte und schnellere Verfahren für Projekte zur Verbesserung der Versorgungssicherheit sind dringend notwendig, damit Infrastrukturprojekte wie der WAG Loop möglichst rasch umgesetzt werden können. Diese politischen Entscheidungen für Investitionen in die Versorgungssicherheit seien Voraussetzung, um auch in Zukunft die Energieversorgung von Haushaltskunden und Industrie in Österreich sicherzustellen zu können, betont der Fachverband Gas Wärme (FGW).