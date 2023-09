Uwe Pahl von Ambartec Deutschland präsentierte den Teilnehmern (m/w/d) einen kompakten Wasserstoffspeicher mit HyCS-Technologie. Im Kern besteht die HyCS-Technologie aus der Reduktion und Oxidation von Eisen (Fe): Bei der Speicherbeladung wird das Eisenoxid durch den zugeführten Wasserstoff reduziert. Wasserdampf wird abgegeben und kann erneut in der Elektrolyse genutzt werden. Bei der Entladung wird am Nutzungsort Wasserdampf zugeführt, der auch aus dem Abgas einer Rückverstromungseinheit kommen kann. Dadurch oxidiert das Fe und H₂ wird zur Verfügung gestellt. Der Vorteil der Wasserstoffspeicher mit HyCS-Technik besteht laut Pahl nicht nur in der Kompaktheit bei gleichzeitig hoher H 2 -Speicherkapazität, sondern vor allem auch darin, dass Genehmigungen damit wesentlich einfacher erreicht werden können. Denn die von Ambartec schon bald in verschiedenen Größen lieferbaren Wasserstoff-Speicher (20-Fuß-Container-Variante: 2024) für Schiffe, Züge, und stationäre Anlagen arbeiten mit Niederdruck (Anm.d.Red.: Ein geologisches Wasserstoffspeicher-Projekt ging heuer in Österreich in Betrieb).