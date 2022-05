Landwirt versorgt Nachbarn mit nachhaltiger Wärme

Mit seiner Idee, ein Nahwärmenetz in Winterspelt/Eifel zu bauen, um die Abwärme seiner Biogasanlage nachhaltig zu nutzen, stieß der Landwirt Eberhard Gillen auf reges Interesse in der Nachbarschaft. Seit 2012 versorgt die Biogasanlage über 80 Häuser mit Wärme aus erneuerbaren Energien. Im Herbst 2021 wurden weitere 20 Häuser an das alte bestehende Netz angeschlossen.

Heuer kommt ein dritter Strang hinzu. An diesen schließen sich noch 35 Wärmekunden und 16 Häuser in einer Neubausiedlung an, die ab Sommer mit nachhaltiger Wärme gespeist werden können. Das Wärmenetz hat sich nun um das Doppelte vergrößert.

Damit dieses große Nahwärmenetz sicher und bedarfsgerecht laufen kann, stehen auf dem landwirtschaftlichen Anwesen zwei neue Pufferspeicher mit je 40.000 Liter, ergänzend zu dem bestehenden 50.000 Liter Pufferspeicher. Damit werden Spitzenlasten im System ausgeglichen und für eine zuverlässige Wärme gesorgt.