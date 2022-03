Sonnenenergie auch im Winter nutzen

Laut Simulation können die Photovoltaikanlagen im Winter etwa 50 Prozent des Energiebedarfs solar decken, was vor allem durch die Fassadenanlagen möglich ist. Schnider weist aber darauf hin, dass dies Berechnungen sind und man die Ergebnisse in der Praxis abwarten müsse. Schwankungen seien normal, da es in Wetzikon viel Nebel gibt.

Auf die Baukosten hat sich die Fassadenanlage auch ausgewirkt, noch dazu, da die Module in neun Formaten individuell für arento angefertigt wurden. Schnider hält diese Mehrkosten für gerechtfertigt: „Aus Sicht unserer Kinder und Enkel ist es auf keinen Fall zu teuer.“ Allerdings, so räumt er ein, müsse man bedenken, dass die Anlagenkosten auf vier Wohnungen umgelegt wurden. Bei mehr Wohnungen, wie es zum Beispiel beim SonnenparkPLUS der Fall ist, wird es entsprechend günstiger je Wohnung.