Der Tirol Change Award, initiiert von der Lebensraum Tirol Gruppe, würdigt besonders herausragende und nachhaltige Persönlichkeiten und Unternehmen.

10 Tiroler Unternehmen und Persönlichkeiten waren für den Preis nominiert. Die Sieger wurden durch eine Fachjury und ein Online-Voting von rund 5.000 Tirolern (m/w/d) gewählt.

Martin Reiter, Mitglied der Geschäftsführung der Lebensraum Tirol Holding, betonte: „Auch in diesem Jahr haben alle zehn Nominierten gezeigt, dass Veränderung und Fortschritt durch kreative Ideen und nachhaltige Konzepte möglich sind. Besonders in einer Zeit, in der sich wirtschaftliche und ökologische Herausforderungen zuspitzen, sind es solche Projekte, die einen echten ‚Change‘ in unserem Land bewirken.“