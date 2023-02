„Anstoß für die zukunftsweisende Neugründung war der gestiegene Bedarf an Wärmepumpen, sowohl aufgrund der Flutkatastrophe im heimatlichen Ahrtal, als auch die momentane Wende hin zu einer klimafreundlichen Wirtschaft, unabhängig von weltweiten Energielieferungen“, so Andreas Ziegler, geschäftsführender Gesellschafter Zewotherm. „Mit einer heimischen Produktion machen wir uns auch ein Stück unabhängiger von der Situation der globalen Lieferketten“, ergänzt Silke Ziegler, Mitglied der Geschäftsleitung und Leitung Marketing/PR.

„Wir freuen uns außerordentlich, dass wir unsere partnerschaftliche und erfolgreiche Kooperation mit Zewotherm mit diesem neuen Joint Venture auf ein neues Niveau heben“, kommentieren Florian Fuchs und Florian Entleitner, Eigentümer der Lambda Wärmepumpen GmbH das gemeinsame Vorhaben.

Das neue Joint Venture wird zukünftig unter eigener Flagge als „ZWL“ von Daniel Knappert, Florian Fuchs und Andreas Ziegler geführt werden. Die Produktion erfolgt durch ein eigens installiertes Fertigungsteam, der Vertrieb an Fachhandwerk und Handel erfolgt in Deutschland dreistufig über Zewotherm. Die hocheffizienten Wärmepumpen werden auf der SHK Messe in Essen (06. bis 09. Sept. 2022) auf dem Zewotherm-Messestand im Fokus stehen.