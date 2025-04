Nachdem Hargassner jüngst mit dem Holzenergiepreis in Gold des ÖBMV für seine mobilen Holzheizungen ausgezeichnet wurde, heimst das oberösterreichische Familienunternehmen erneut einen Preis ein.

Hargassner freut sich sehr, mit der 2024 neu eingeführten Luft-/Wasser-Wärmepumpe Airflow-M im Jahr des 40. Jubiläums mit dem „Plus X Award“ im Bereich „Sanitär & Klima“ ausgezeichnet worden zu sein, teilt man in einer Aussendung mit. Damit zeigen die Biomasse-Pioniere aus Österreich neben dem Holz-Heizkesselbereich (Pellets, Hackschnitzel, Scheitholz für EFH bis Industriebereich) und hochwertigen thermischen Solarkollektoren nun auch im Wärmepumpen-Sektor ihre Kompetenz auf. Das Unternehmen beschreitet konsequent den Weg hin zum Komplettanbieter für erneuerbare Wärme.