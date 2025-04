Das zahlte sich für die Biomasse-Spezialisten von Hargassner aus. Für die Einreichung „Holzenergie fliegt aufs Podest“ wurden sie vom Österreichischen Biomasseverband in der Kategorie „Einzelfeuerungen“ mit Gold ausgezeichnet. Die Jury bestand aus Fachleuten der Holzenergiebranche unter dem Vorsitz von Dr. Josef Rathbauer, BLT Wieselburg. Das Preisgeld betrug 3.000 Euro und wurde von Hargassner an zwei gemeinnützige Organisationen gespendet. Jeweils die Hälfte ging an die Bergrettung und das Rote Kreuz in Bad Mitterndorf. Dort wird man dafür neue Ausrüstung anschaffen. So kommt der Preis der Region zugute.

„Wir haben mit unseren mobilen Heizlösungen am Kulm hohe Aufmerksamkeit erregt und dadurch viele Anfragen von Veranstaltern und Eventfirmen erhalten. Der Wunsch, nachhaltig und auch günstiger zu heizen, ist groß. Bei der FIS Skiflug WM 2024 konnten gegenüber dem alten Heizsystem rund 38.000 Euro eingespart werden. Das zahlt sich aus. Die WM war also für die österreichischen Adler und für die heimische Holzenergie ein großer Erfolg“, freut sich Wolfgang Aichinger, Vertriebsleiter bei Hargassner.



