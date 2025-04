Spannend auch der neue Hargassner Nano-PK 38-65 Pelletskessel für mittlere Leistungswerte von 38 bis 65 kW. Dieser bringt die moderne Nano-Pellet-Technologie in den Gewerbebereich, Wohnbau und in öffentliche Gebäude. Für viele Kunden interessant ist auch der kompakte Kombikessel Smart-Duo 17-30 - er besitzt eine 2-Zonen-Brennkammer für Pellets und Scheitholz.

Außerdem wurde die neue Steuerungsgeneration mit kapazitivem Touchdisplay und modernen Fernbedienungen präsentiert. Die integrierte Sprachfunktion „Alexa“ ermöglicht dem Kunden, neben der Steuerung mit APP - oder WEB auch eine praktische Sprachsteuerung. Zur Verbesserung der Regelungsfunktionen wird zukünftig eine Wetterdaten-basierte Funktionsoptimierung integriert werden.

Um der Gefahr von kurzfristigen Stromausfällen entgegenzuwirken, bietet Hargassner jetzt neu und speziell für Pellets- und Stückholzanlagen einen sicheren und zuverlässigen Stromspeicher. So können diese Anlagen auch „Blackout-Ready“ betrieben werden.

Zusätzlich präsentierte Hargassner Pelletsheizungen von 6 bis 330 kW, Stückholz- und Kombikessel von 17 bis 60 kW. Besonders interessant fanden Messebesucher die Hackgutanlagen von 20 bis 330 kW und das umfangreiche Zubehör. Auch die Visualisierung der großen Magno-Industrieheizkessel und noch viele weitere Neuheiten gab es zu entdecken.