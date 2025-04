Bosch und Buderus, Teil der Bosch Home Comfort Group, sind seit mehr als 285 Jahren eine feste Größe in der Heiztechnik. Stefan Thiel verantwortet dabei den deutschsprachigen Raum (DACH), Luxemburg sowie Teile Zentral- und Osteuropas.

Mit der Übernahme des HLK-Geschäfts von Johnson Controls und Hitachi (HLK berichtet hier) will der Bosch Konzern seine Marktposition in Europa ausbauen und die globale Präsenz erweitern.

Stefan Thiel betont im Gespräch, dass das Kühlen in den kommenden Jahren immer prominenter wird und Bosch Buderus durch diese Übernahme einen weltweiten Footprint im HLK-Bereich erlangt.

Im Interview mit Herbert Bachler gibt Stefan Thiel außerdem spannende Einblicke in die aktuelle Marktsituation und die strategischen Ziele von Bosch. Er erklärt, wie das Unternehmen auf die Herausforderungen der Branche reagiert und langfristige Chancen nutzt.

Außerdem legt Stefan Thiel dar, warum er trotz der Unsicherheiten optimistisch in die Zukunft blickt. Wie Bosch Buderus dabei strategische Partnerschaften nutzt und was dies für die Branche bedeutet, verrät er im Interview.

Der Installateur TV Podcast ist auf verschiedenen Kanälen anzuhören: Spotifiy, Apple Podcast, Podigee.

Neu ist, dass das Interview auch als Video auf YouTube anzusehen ist.



