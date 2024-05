Seit 2016 fokussiert sich die Vaillant Group auf den Ausbau ihres Wärmepumpengeschäfts und hat seitdem funktionsübergreifend Kapazitäten und Strukturen ausgebaut – insbesondere in Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb. Die Zahl der Mitarbeitenden ist seit 2016 gruppenweit von 12.500 auf 17.500 im Jahr 2023 angestiegen. In Deutschland vergrößerte sich die Belegschaft in diesem Zeitraum von 3.500 auf 5.000 Beschäftigte. Auch nach der aktuell geplanten Kapazitätsanpassung wird die Anzahl der Mitarbeitenden deutlich höher sein als im Jahr 2021. Im Rahmen ihrer langfristig angelegten Strategie führt die Vaillant Group ihre Transformation zu einem führenden Hersteller elektrischer Wärmepumpen konsequent fort. Vor fast genau einem Jahr ging eine neue Wärmepumpen-Fabrik in der Slowakei in Betrieb. Und das Unternehmen wird u. a. im Herbst 2024 an seinem Hauptsitz in Remscheid eine neue Fabrik für die Fertigung von Elektronikbauteilen eröffnen.

„Die Wärmepumpe ist und bleibt die Schlüsseltechnologie für die klimaneutrale Wärmeversorgung von Gebäuden. Mittel- und langfristig erwarten wir wieder eine steigende Nachfrage. Die Förderbedingungen sind in vielen europäischen Ländern schon heute sehr attraktiv“, so Vaillant Group CEO Dr.-Ing. Norbert Schiedeck.

„Mit den geplanten Kosten- und Strukturanpassungen steigern wir die Effizienz in der Verwaltung und die Wettbewerbsfähigkeit der Vaillant Group in einem aktuell herausfordernden Wettbewerbsumfeld. Wir werden auch zukünftig alles daran setzen, mit Wärmepumpen und Gasheizgeräten unsere führende Position als Heizungshersteller zu behaupten.“



