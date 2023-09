Mit Schulbeginn werden bei HOLTER traditionell die neuen Lehrlinge im Rahmen eines Lehrlingsauftakts in der Zentrale in Wels/OÖ begrüßt. Im Rahmen dieser Veranstaltung Mitte September wurden die jungen Talente von Seiten der Personalabteilung und der Lehrlingsbeauftragten und -coaches in der HOLTER-Familie herzlich willkommen geheißen. Im Anschluss daran erhielten sie die Gelegenheit, die Geschäftsführer Bernhard Karlsberger und Markus Steinbrecher persönlich kennenzulernen.

Das Lehrlings-Team bei HOLTER ist heuer um 39 junge Menschen gewachsen, die ihre Lehre starten und denen der Sanitär- und Heizungsgroßhändler in den kommenden Jahren eine fundierte sowie chancenreiche Ausbildung zuteilwerden lässt. Von den Neuzugängen sind künftig 19 in Wels/OÖ sowie 20 in den HOLTER Standorten in Österreich und Bayern in Ausbildung.