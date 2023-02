Transparenz bietet sich auch in der Kontaktaufnahme. Während Anfragen in der Regel recht anonym ablaufen, möchte Herotec hingegen zeigen, mit wem der Kunde spricht. Alle wichtigen Ansprechpartner sind mit Fotos und Kontaktdaten abgebildet. „Wir sind ein Familienunternehmen und wie in einer Familie pflegen wir den partnerschaftlichen Umgang mit unserem Kundenkreis. Dieser Gedanke soll sich auch in der Kontaktaufnahme widerspiegeln“, sagt Kim Heuser, Assistenz der Geschäftsführung und Tochter von Thomas Heuser.