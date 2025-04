Von der kommenden Bundesregierung in Deutschland fordert der BDH, dass Anpassungen am GEG schnell und im Dialog mit der Branche umgesetzt werden. Zudem müsse es einen stabilen Rahmen in Bezug auf die Förderung und deren Finanzrahmen geben. Kurzfristige Förderkürzungen oder -stopps müssen vermieden werden. Eine Forderung, die deutsche und österreichische Verbände eint, denn auch hierzulande gibt es in Richtung Politik etliche Forderungen für eine stabile, planbare Förderung zum Heizungstausch, die Arbeitsplätze erhält/ schafft und auch der Wirtschaft entgegenkommt.

Zudem müsse das GEG nach Auffassung des Bundesverbandes der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) verständlicher und praxistauglicher gestaltet werden. Weiterhin sieht es der Verband als erforderlich an, die Verknüpfung des GEG mit der kommunalen Wärmeplanung aufzuheben. Die planungsverantwortlichen Stellen für die kommunale Wärmeplanung sollten die Einwohner zeitnah über die grundlegenden Infrastrukturplanungen informieren. Dies betrifft insbesondere die Planungen für den Ausbau oder die Nachverdichtung von Wärmenetzen. Hier müssen die Menschen schnellstmöglich wissen, in welchen Gebieten Wärmenetze geplant sind und wo nicht. Diese Information sollte unabhängig von der Fertigstellung der kommunalen Wärmeplanung erfolgen.



