Der Salzburger Heizungshersteller Windhager, der aus dem Ölkesselgeschäft ausstieg, schuf und schafft mit herausragenden Technologien sehr interessante Innovationen im Bereich Biomasse (Holz-, Pellets- und Hackgutheizungen). Über 650 Mitarbeiter (m/ w/ d), drei ausländische Niederlassungen und ein internationales Partner-Netzwerk tragen zum Unternehmenserfolg wesentlich bei.

Mit dem neuen Pelletkessel BioWIN Ultegra hat Windhager im Frühjahr 2023 ganz nach der Devise „Plug & Heat“ einen Tempomacher für die Energiewende auf den Markt gebracht.

Die innovative Hybridstrategie von Windhager (Biomasse + Wärmepumpe) bietet Kunden zukunftssichere Heizlösungen und Unabhängigkeit von Strompreisen. Durch die geschickte Kombination von Biomasse und einer Wärmepumpe werden die Stärken beider Technologien optimal genutzt, um äußerst effiziente Wärmeerzeugung zu gewährleisten.

Die Unabhängigkeit von Russland und Asien steht für Windhager an oberster Stelle.

„Rückgrat eines starken Europas sind schon immer kleine und mittelständische Unternehmen“, unterstreicht Stefan Gubi. Mit einer Eigenproduktionstiefe von über 75 % steht Windhager für echtes „Made in Austria“ und fertigt innovative Holz-, Pellets- oder Hackgutheizungen, die an der Messbarkeitsgrenze der Emissionen liegen.

Neben der langlebigen Premiumqualität setzt man auf ein dichtes Kundendienst-Netzwerk, das eine schnelle und professionelle Betreuung gewährleistet. „Denn am Ende obliegt es den Kesselherstellern, mit ihrer Leistung und Professionalität für begeisterte Kunden zu sorgen. Vorhersehbarkeit sowie langfristige nachhaltige Strategien anstelle kurzfristiger Ziele sind dafür notwendige Bedingungen, die von der Politik geschaffen werden müssen“, betont Gubi.