Die seismischen Messungen werden einige Wochen dauern und im Zeitraum von Dezember 2025 bis März 2026 stattfinden. Mit speziellen Seismik-LKWs werden vorwiegend entlang öffentlicher Straßen Schwingungen erzeugt und die Reflexionen der tiefen Gesteinsschichten mit Geophonen aufgefangen und aufgezeichnet. Die Vibrationsanregungen sind in Frequenzbereich und Stärke mit natürlichen Bodenschwingungen vergleichbar und ohne negative Auswirkungen auf die Umwelt.

Allerdings könnten diese Schwingungen in manchen Häusern, die sich in der Nähe der Seismik-Messungen befinden, mitunter wahrgenommen werden (wie dies bei Seismik-Messungen im Marchfeld/ NÖ der Fall war).

Die Messungen werden sich über eine Gesamtlänge von rund 900 Kilometern erstrecken. OMV hat langjährige Erfahrung mit seismischen Messungen und nutzt in der Steiermark erprobte Verfahren, die sich bereits in der Vergangenheit weltweit bewährt haben.

Derzeit ist das Projekt in der Genehmigungsphase, in der alle erforderlichen behördlichen Freigaben eingeholt werden, um die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben sicherzustellen.



