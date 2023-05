Die jährliche Gesamtersparnis für Haushaltskund:innen der Energie Steiermark beträgt damit - je nach Heizsystem (Erdgas oder Wärmepumpe) - bis zu 670 Euro/Jahr. Die Senkung ist unter anderem auch ein Ergebnis der konstruktiven Gespräche mit der Arbeiterkammer Steiermark.



„Mit dieser neuerlichen Initiative nehmen wir erneut eine Vorreiterrolle in ganz Österreich ein und geben die Vorteile eines günstigeren Marktumfeldes einmal mehr proaktiv weiter“, so die Vorstände Christian Purrer und Martin Graf. „Wir reagieren damit fair und transparent auf die entsprechenden Entwicklungen an den internationalen Energiebörsen.“



Als einziges Landesenergieunternehmen hat die Energie Steiermark mit 1. Mai auch die Erdgaspreise um 34 Prozent gesenkt.