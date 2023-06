Einen Blick auf das umfassende Programm erhält man hier (als PDF).

Studierende der FH Burgenland, aber auch anderer Hochschulen, können wie in den Vorjahren kostenlos an der Konferenz am 14. und 15. Juni 2023 am Studienstandort Pinkafeld der FH Burgenland teilnehmen.

Der Normalpreis des 2-Tages-Tickets (wo die Abendveranstaltung am 14. Juni inkludiert ist/gilt nicht für Studierende) beträgt 320 Euro; der Normalpreis des 1-Tages-Tickets beträgt 210 Euro. Hier erfährt man alle Details und gelangt zur Anmeldung.