Wer die Science-Fiction-Film-Trilogie „Zurück in die Zukunft“ (aus 1985, 1989, 1990) kennt, weiß, dass Dr. Emmett L. „Doc“ Brown seine Zeitreisen mit einem tollen Auto, einem DeLorean, bestreitet. In einer der drei Folgen reist er in die Zukunft und kommt mit dem „getunten“ DeLorean zurück – der kann nun mit Bananen- oder Eischalen und anderem Grünzeugs „betankt“ werden, um damit Energie zum Fahren zu haben. Nun, in etwa genau das leistet auch die vom österreichischen Start-up Corbofix entwickelte Lösung. Im patentierten, mobilen Biomasse-Kleinkraftwerk können dank mehrerer technischer Verfahren regional anfallende Bioabfälle (Altholz, Grünschnitt) in Strom, Wärme, Wasserstoff verwandelt werden. „Die innovative Lösung ist für kleine Gemeinden und KMUs genauso geeignet wie für große Gewerbe- und Industriebetriebe und hilft die Kosten für Abfallverwertung und Energie deutlich zu senken“, betonten Corbofix- Partner Doan Minh Tu und Corbofix-Geschäftsführer Christian Steinbrecher unisono bei der Ende Mai 2025 erfolgten Präsentation in St. Michael in der Steiermark, wo der Prototyp hergestellt wurde.