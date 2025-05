Nach der Weltleitmesse ISH 2025 starteten die VIZ-Infodays - Fachleute der HLK-/Gebäude-Branche konnten in einem exklusiven Rahmen Messe-Trends und -News von rund 25 Unternehmen sowie interessante Fachinfos in Vortragsform geballt in ihrer Region erleben. Die VIZ-Infodays fanden zu vier Terminen (jeweils zweitägig) an vier unterschiedlichen Orten von Ende März bis Ende April 2025 statt. Mit St. Pölten (Konerei), Spielberg (Red Bull Ring), Mondsee (Das Sägewerk) und Hall in Tirol (Salzlager) waren die Standorte der VIZ-Infodays 2025 bestens gewählt und damit auch eine gute Erreichbarkeit in ganz Österreich gegeben. Wurde das Bemühen und Engagement der ausstellenden Unternehmen, durch Österreich zu touren, honoriert?

„In der heutigen Informationsflut ist es entscheidend, die richtigen Informationen zur richtigen Zeit zu erhalten“, erklärt Alexander Sollböck, Obmann des VIZ. „Unsere Infodays boten eine Plattform, auf der Qualität und Relevanz im Vordergrund standen. Dass das gelungen ist, zeigt die Besucheranalyse. Mehr als 80 Prozent der Besucher waren Entscheidungsträger – Geschäftsführer von Planungs- Installations- und Handelsbetrieben und Bauträgern und damit jene Zielgruppe, die wir bei den VIZ Infodays erreichen wollten“.

Die Fachvorträge beinhalteten für jede Zielgruppe wichtige Informationen für deren Geschäft und es gab genug Möglichkeit zum fachlichen Austausch. Die Vortragenden standen für persönliche Fragen und Anliegen genauso zur Verfügung, wie die Teams der ausstellenden Unternehmen. Diese Atmosphäre der VIZ Infodays bzw. der direkte Kontakt mit Entscheidern zeichnet dieses Veranstaltungsformat aus. „Für uns war es wertvoll, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die täglich mit unseren Produkten arbeiten“, so Alexander Sollböck, abschließend.

Bildliche Impressionen von den Veranstaltungen in St. Pölten, Spielberg, Mondsee und Hall finden sich auf den VIZ-Infodays-Seiten.



