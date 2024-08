Im Modellhaus hatte die Logatherm WLW186i-10 AR E von Buderus den niedrigsten Strombedarf. Die Luft-/Wasser-Wärmepumpe überzeugt laut Stiftung Warentest auch an eisigen Tagen: „Top: Buderus läuft vor allem in kälteren Regionen, etwa im Bergland, effizienter als die Konkurrenten.“ Damit bietet sie sich nicht nur für den Neubau, sondern auch für den Altbau an. Ein Resümee der Tester: „Umwelt-Sieger: Buderus hat die beste Energieeffizienz.“

Geprüft wurde der Strombedarf für ein Beispielhaus mit einem jährlichen Wärmebedarf von 150 Kilowattstunden pro Quadratmeter, einer beheizten Wohnfläche von 140 m² und einer im Labor ermittelten jährlichen mittleren Effizienz für mittleres europäisches Klima