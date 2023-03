In Österreich ist das Bundesgesetz zum Ausstieg aus der fossil betriebenen Wärmebereitstellung (Erneuerbare-Wärme–Gesetz - EWG) in Vorbereitung.

Im EWG-Regierungsentwurf ist für Flüssiggasanlagen ein Erneuerungsverbot ab 2023 und ein Stilllegungsgebot bereits ab 2025 vorgesehen, die komplette Stilllegung soll bis 2035 erfolgen. Allerdings sollen laut EWG im Gegensatz dazu Erdgasanlagen noch bis 2040, und mit erneuerbarem Gas auch darüber hinaus, betrieben werden dürfen. Dass Erdgas- und Flüssiggas-Heizgeräte annähernd ident sind (Flüssiggas weist "nur" einen höheren Brennwert auf), sei an dieser Stelle angemerkt. Durch diesen Umstand bzw. die Benachteiligung von (erneuerbarem) Flüssiggas ortet der Österreichische Verband für Flüssiggas (ÖVFG) eine Diskriminierung und hat seine Bedenken auch in seiner Stellungnahme zum EWG-Regierungsentwurf auf der Parlamentsseite festgehalten.

Der ÖVFG setzt sich dafür ein, dass in Österreich auch erneuerbares Flüssiggas eingesetzt werden kann und anderen erneuerbaren Energievarianten gleichgestellt wird. Aber noch „kennt“ der österreichische EWG-Regierungsentwurf „kein erneuerbares oder biogenes Flüssiggas“. Man kann das als „paradox“ und „kontraproduktiv“ werten, wenn erneuerbare Energievarianten ausgeschlossen und abgelehnt werden.

Rund 50.000 Österreicher (m/w/d) mit Flüssiggasanlagen (meist im ländlichen Gebieten) sind vom EWG-Regierungsentwurf direkt betroffen. Demnach müssten sie bereits 2023 ihre Flüssiggasanlage stilllegen, wenn es zu einer Reparatur kommen sollte, und durch eine andere Heizung ersetzen. Mit rund 25.000 Euro kann dann jeder der 50.000 Österreicher mehr oder weniger rechnen – so viel könnte bzw. wird ein Heizungstausch in etwa kosten.

Bisher können diese Anlagenbesitzer (und andere Heizungsbetreiber) noch „durchatmen“ – der EWG-Regierungsentwurf erhielt im Parlament nicht die nötige 2/3-Mehrheit.