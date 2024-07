Hersteller Hargassner, der heuer 40-jähriges Bestandsjubiläum feiert, ist mittlerweile Vollsortimenter im Bereich erneuerbarer Heizungstechnik. Stückholz-, Pellets-, Hack-schnitzel- und Kombi-Kessel für das Einfamilienhaus oder Lösungen für Gewerbe- bzw. Nah-/Fernwärme-Betriebe in verschiedenen Leistungsgrößen zählen hier genauso dazu, wie verschiedenste Solarthermie-Kollektoren.

Und auch Wärmepumpen finden sich mittlerweile im Produktprogramm. Die neuen Airflow-M Wärmepumpen gibt es in verschiedenen Varianten bzw. Leistungsbereichen (von 5 bis 20 kW) ab August 2024. Ein Entwicklungsteam bei Hargassner arbeitet(e) auch an der Adaption der Steuerungstechnik, damit Installateure, Handwerker, Servicetechniker und Endkunden von der Bedienung her auch hier den gewohnten Hargassner-Standard erhalten. Mit dem umfassenden Hargassner-Produktprogramm werden Partner des Unternehmens in die Lage versetzt, den unterschiedlichsten Kundengruppen eine große Bandbreite erneuerbarer Heizungstechnik-Lösungen zu bieten.

Eine sehr gute Gelegenheit, um alle Lösungen von Hargassner in Augenschein zu nehmen, ist die Hausmesse von Hargassner ‒ die findet am 7. und 8. September 2024 am Hauptsitz des Unternehmen in Weng im Innkreis/Oberösterreich statt. Da kann man sich auch eingehend über die neuen Airflow-M Wärmepumpen-Varianten informieren.