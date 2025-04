Was ABK bei Baubeteiligten so beliebt macht, sind die umfassende Funktionalität und die Anpassbarkeit der Software. Sie bietet beispielsweise Such- und Filtermöglichkeiten, um relevante Ausschreibungen schnell zu finden. Bei neuen oder geänderten Ausschreibungen werden die Nutzer automatisch benachrichtigt. Auch das Dokumentenmanagement ist vorteilhaft: Unterlagen lassen sich hochladen und verwalten. Anbieter und Auftraggeber können sich über diverse Kommunikationstools austauschen. All das sorgt für optimierte Prozesse und mehr Transparenz im Ausschreibungsverfahren – jetzt auch rund um die Produkte von Uponor.



