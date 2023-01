WEBUILD:

Die WEBUILD Energiesparmesse Wels findet 2023 vom 03.-05. März in der Messe Wels (A) statt. Heuer werden "Versorgungssicherheit und Energiewende" großgeschrieben. Die aktuellen weltwirtschaftlichen Entwicklungen stellen uns vor neue Herausforderungen. Wir sind konfrontiert mit zunehmenden Naturkatastrophen, anhaltenden Hitzeperioden und deutlich steigenden Energiepreisen. Parallel dazu haben die eigenen vier Wände noch mehr an Bedeutung zugenommen und jeder muss sich mit den Themen „Energiekosten, Klimawende und Umweltschutz“ auseinandersetzen. Deshalb ist die Nachfrage nach energieeffizienten Lösungen enorm groß und die WEBUILD Energiesparmesse Wels die ideale Plattform für Suchende und Anbieter.

Bereits am 01.03. findet hierzu der SHK Fachtag und am 02.03. der Bau- & SHK-Fachtag statt.

>>> Weitere wichtige Informationen finden Sie hier.

ISH:

Die ISH gilt als Weltleitmesse für Wasser, Wärme, Luft und findet alle zwei Jahre in Frankfurt am Main (DE) statt. 2023 geht sie vom 13.-17.03. sowohl physisch als auch digital an den Start. ISH Digital Extension öffnet parallel zur Veranstaltung in Frankfurt und bleibt darüber hinaus noch eine Woche länger bis zum 24. März 2023 nutzbar.

Auf der ISH treffen Sie alle wichtigen Zielgruppen:

- SHK-Handwerk und -Industrie

- Fachplaner und Ingenieure

- Groß- und Einzelhandel

- Architekten, Innenarchitekten, Designer

- Bau- und Wohnungswirtschaft

- Investoren und Kommunen



>>> Hier finden Sie fünf Fragen an Stefan Seitz, Leiter Brand Management ISH, über die Aktualität des anstehenden, internationalen Branchentreffpunkts.

>>> Zur offiziellen Seite der ISH gelange Sie hier.