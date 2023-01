Nicht nur der Ausstieg aus fossilen Energien (Klimadebatte) sondern auch die Unabhängigkeit von Importen machen die Bioenergie(-Branche) zum wichtigsten Energie- und Hoffnungsträger Europas. Der Österreichische Biomasse-Verband, die Landwirtschaftskammer Steiermark und die BEST - Bioenergy and Sustainable Technologies veranstalten in Kooperation mit der Messe Graz vom 18. bis 20. Jänner 2023 die 7. Mitteleuropäische Biomassekonferenz (Central European Biomass Conference, kurz CEBC).

Die Veranstaltung in Graz wird die großen nutzbaren Bioenergie-Potenziale aufzeigen und einen breiten Themen-Bogen im Bereich Biomasse bieten. Das Programm der CEBC ist sehr umfangreich ‑ neben Vorträgen werden auch einige Exkursionen zu verschiedenen Bioenergie-Anlagen angeboten (eine davon bereits am 17.01. in Wien).

Mit mehr als 1.300 Teilnehmern (m/w) aus etwa 50 Nationen (Daten der Letztveranstaltung 2020) zählt die im Drei-Jahres-Rhythmus ausgerichtete Mittelereuropäische Biomassekonferenz zu den größten Branchenveranstaltungen weltweit.