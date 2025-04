Mehr zur Luft-/Luft-Wärmepumpe Multi+, erfährt man bei Daikin in Deutschland oder Daikin in Österreich bzw. auf den Messeständen von Daikin zur Energiesparmesse in Wels (Mitaussteller bei HOLTER) sowie zur Fachmesse ISH in Frankfurt. Auf dem Ausstellungsstand zur Fachmesse ISH in Frankfurt (in Halle 12.0/ E41) wird Daikin noch viele weitere interessante Lösungen zum Heizen und Kühlen zeigen – nicht nur für private Nutzer (mit der Altherma 4 Wärmepumpen-Serie), sondern auch für gewerbliche und industrielle Anwendungen (z. B. neue CO 2 VRV-Lösung, Chiller mit R290).



