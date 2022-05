ALCAD will Planung von HLK-Projekten im AutoCAD-Stil erleichtern

Die 3D Haustechnik-Module von ALCAD reichen von Rohrleitungen(Sanität und Heizung) über Lüftung bis hin zu Entwässerung. Die Module wurden so konzipiert, dass eine 3D-Modellierung genauso schnell wie die Modellierung in 2D möglich ist. Durch die Info-Linie-Technologie kann mit wenigen Klicks in wenigen Minuten ein ganzes Netz in 3D erstellt werden. Führende Hersteller wie beispielsweise Geberit, Siemens, GF Piping Systems oder Belimo sind für Planungslösungen in ALCAD 3D bereits implementiert.