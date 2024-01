Fachleute der HLK-Branche sollten einige Termine im Jahr 2024 berücksichtigen bzw. aus Eigeninteresse wahrnehmen.

Vom 24. bis 26. Jänner 2024 findet in der Messe Wien die Frauenthal EXPO der Großhändler ÖAG, SHT, Kontinentale, Elektromaterial.at statt. Die Haustechnik-Branche gibt sich hier ein Stelldichein - sein Ticket kann man sich hier sichern.

Zeitgleich (24. bis 25. Jänner) lädt Elektrogroßhändler Rexel Austria zu seinem Branchentreff in die Messe Wels, denn da findet die „Rexel expo 2024“ statt.

Wer auf einen Ball gehen möchte, hat die Qual der Wahl: Im Jänner finden allein in Wien 15 größere Bälle statt (u. a. der Steirerball am 12. Jänner in der Hofburg, Ball der Wiener Wirtschaft am 26. Jänner). Im Februar geht es munter weiter (u. a. Tirolerball am 03. Febr., Opernball am 08. Febr.). Am 23. Februar 2024 findet der Ball der Wiener Installateure im Festsaal des Wiener Rathauses statt.

Von 03. bis 08. März findet in Frankfurt a. M./D die internationale Leitmesse für Licht und Gebäudetechnik, die Light + Building, statt.

Am 06. März startet die WEBUILD Energiesparmesse in Wels/OÖ exklusiv für SHK-Fachleute und bietet erstmals drei Fachtage, die für Profis zur Verfügung stehen. Die Zeit dafür, um sich eine umfassende „Technik-Rundschau“ mit allen relevanten Ansprechpartnern gönnen zu können, ist bestens investiert.

Vom 12. bis 14. März findet in Mailand/I die Mostra Convegno Expocomfort statt - hier ist vor allem mit News in den Bereichen HVAC+R zu rechnen.

Oder man wartet auf den Herbst, wo von 08. – 10. Oktober die Chillventa, die internat. Leitmesse für Kälte-, Klima-, Lüftungs- und Wärmepumpen-Technik, in der Nürnberg Messe stattfindet. Traditionell pilgern auch sehr viele Österreicher (m/w/d) zu dieser Fachmesse, die viel Neuheiten-Potenzial bietet.

Nicht vergessen: Wer eine eigene Veranstaltung plant, sollte ins Kalkül ziehen, das vom 14. Juni bis 14. Juli in Deutschland die Fußball-Europameisterschaft ausgetragen wird (hier finden Sie Spielpläne/ Termine der UEFA EURO 2024). Auch die anstehenden Wahlen (06. – 09. Juni: Europawahlen; vorauss. September Nationalratswahl in Österreich; im Herbst Landtagswahlen in der Stmk. und in Vbg.) sollte man berücksichtigen, wenn man eine eigene Veranstaltung plant.