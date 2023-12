Dichtheitsprüfung an Kälteanlagen: 05.02. - 06.02.

Bitzer - Basics of Refrigeration (Online): 05.02. - 06.02.

Kältetechnik A: 05.02. - 09.02.

Fehlerdiagnose und Störungsbehebung an Kälte- und Klimaanlagen sowie Wärmepumpen: 07.02. - 08.02.

Kältetechnik B: 12.02. - 16.02.

Planung und Errichtung von Wärmepumpenanlagen nach VDI 4645: 14.02. - 15.02.

Kälteanlagen mit brennbaren Kältemitteln (Kohlenwasserstoffen): 14.02. - 15.02.

Vorkurs - Einstieg in die Kältetechnik: 19.02. - 20.02.

Praxis an Kälteanlagen: 19.02. - 23.02.

Kälteanlagen mit brennbaren Kältemitteln/ Kohlenwasserstoffen (Online): 26.02.

Kältetechnik A: 26.02. - 01.03.

Kältetechnik C: 26.02. - 01.03.

Wärmepumpentechnik inkl. VDI 4645 PE: 26.02. - 01.03.