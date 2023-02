ÖkoFEN, ein Spezialist für Pelletsheizungen, präsentiert im Rahmen der WeBuild Energiesparmesse Wels 23 Top Innovationen – und zwar in Halle 20, Stand C310. Dabei setzt das Unternehmen auf absolut sauberes, unabhängiges und effizientes Heizen mit Pellets.

Erstmals zu einer Präsentation gelangt im Rahmen der Fachmesse ein ZeroFlame Pelletskessel von ÖkoFEN live im Betrieb. Staubemissionen Nahe dem Nullwert, ganz ohne Filtertechnik sind durch die ZeroFlame Technologie möglich. Mit dieser innovativen Technologie, die bisher nur für den Kesseltyp Pellematic Condens verfügbar war, gelang ein Meilenstein. Der nächste logische Schritt für den Technikvorreiter ist die Expansion der ZeroFlame Technologie auf weitere Kesseltypen wie etwa den Pellematic Compact und Pellematic Smart XS in der Leistungsgröße 10-18 kW.

Ein weiteres Highlight ist der Flexilo Outdoor, die kompakte Lösung für einfache Pelletslagerung im Außenbereich. Die innovative Lösung ermöglicht eine ganzjährige Pelletsbevorratung im Freien und löst so anfallende Platzprobleme beim Umstieg von Gas auf Pellets. Als Außentank schützt er die Pellets vor Sonne, Wind und Nässe und kann vor Ort etwa durch eine Holzverkleidung ganz einfach individuell passend optisch gestaltet werden.

Neben den vielfältigen Funktionen für Endbenutzer überzeugt auch die kostenfreie App mit neu entwickelten Features, welche am Messestand getestet werden können. Um die App zu nutzen, ist keinerlei zusätzliche Hardware notwendig. Lediglich muss die Heizung über Netzwerkkabel oder das bei ÖkoFEN erhältliche Power-LAN Set (Datenverbindung über Elektroleitungen im Gebäude) mit dem Internet verbunden sein. Die App gestattet – nach Freigabe des Endbenutzers – mit nur einem Klick den Vollzugriff auf das ÖkoFEN Heizsystem und macht so einen virtuellen Kundendienst möglich.