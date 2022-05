Wilo Österreich mit neuer Geschäftsführung

Die Wilo Gruppe ist einer der weltweit etablierten Premiumanbieter von Pumpen und Pumpensystemen für die Gebäudetechnik, die Wasserwirtschaft und die Industrie. Heute sind zirka 8.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit für Wilo tätig. Das Unternehmen versteht sich für innovative Lösungen, smarte Produkte und individuelle Services und setzt Effizienz und Klimafreundlichkeit auf seine Agenda.

Die Wilo Pumpen Österreich GmbH ist als reine Tochtergesellschaft des Dortmunder Traditionsunternehmens im Vertriebsgebiet Österreich seit über 40 Jahren erfolgreich tätig.

In Österreich beschäftigt das Unternehmen über 70 Mitarbeiter. In der Zentrale Wr. Neudorf sind neben dem Vertrieb und dem technischen Innendienst auch der werkseigene Kundendienst und die Schulungsräumlichkeiten angesiedelt. Für eine professionelle Kundenbetreuung in den Bundesländern verfügt das Unternehmen über ein Vertriebsbüro in Salzburg sowie Mitarbeiter in allen Bundesländern.