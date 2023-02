Im Rahmen der Partnerschaft arbeitet Schneider Electric mit Wilo zusammen, um dessen bereits erfolgreiches Nachhaltigkeitsprogramm – Wilo ist Träger des renommierten Nachhaltigkeitspreises für Klimatransformation – weiter zu stärken. Dazu gehören die strategische Analyse der Nachhaltigkeitsaktivitäten, die Identifizierung und Priorisierung neuer Nachhaltigkeitsinitiativen sowie eine umfassende Einbindung interner Stakeholder.

„Führende Politiker und Unternehmen aus aller Welt diskutieren derzeit auf der UN-Klimakonferenz (COP26) über den Klimawandel und die Notwendigkeit, jetzt zu handeln“, so Philippe Diez, Partner Sustainability Business Division Europe, Schneider Electric. „Wir fühlen uns geehrt, mit Partnern wie Wilo zusammenarbeiten zu können, um Strategien und Ziele in die Tat umzusetzen. Wir wissen, was für die Dekarbonisierung und den Übergang zu einer CO2-neutralen Wirtschaft notwendig ist.“

Die erweiterte Partnerschaft baut auf der jüngsten Zusammenarbeit von Wilo und Schneider Electric auf, in deren Rahmen sie gemeinsam Nachhaltigkeits- und Effizienzlösungen für Wasser- und Gebäudeunternehmen entwickeln.