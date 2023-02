Optional kann die Pumpe mit Hilfe des Wilo-Smart Connect Modul BT zudem um eine Bluetooth-Schnittstelle erweitert werden. Dies ermöglicht digitale Funktionen wie beispielsweise die Überwachung und Einstellung der Pumpe, aber auch das Einspeichern der Kontaktdaten des Installateurs auf der Pumpe selbst.



Durch einen blockierstromfesten EC-Motor mit integrierter elektronischer Leistungsregelung passt sich die Wilo-Stratos PICO plus automatisch und stufenlos an die jeweilige Betriebsart an. Im Zusammenspiel mit dem einfachen hydraulischen Abgleich sowie ihrer hohen Einstellgenauigkeit soll die Wilo-Stratos PICO plus höchste Energieeffizienz-Werte erreichen.



Die Produktfamilie Wilo-Stratos PICO plus eignet sich für Heizungs- und Klimaanwendungen in Ein- oder Zweifamilienhäusern sowie für gewerbliche bzw. Großgebäude.