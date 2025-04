Testo bietet eine große Bandbreite an Messtechnik-Geräten für die Heizungs- und Kältetechnik, Klima und Lüftungstechnik, Lebensmittelsicherheit, Pharma, Industrie.

Aber auch Wärmebildkameras von Testo sind seit Jahren ein wichtiger Bestandteil des Portfolios, die insbesondere in den Bereichen der Gebäudeinspektionen, Wartung und Instandhaltung, sowie in der Elektro- und Maschinenwartung wichtige Dienste leisten. Denn mit der Hilfe von Wärmebildkameras kann man etwaige Fehler, Nachbesserungspotenziale oder Sicherheitsmängel relativ leicht und rasch entdecken.

Seit einiger Zeit läuft bei Testo Österreich online eine Wärmebildkamera-Verkaufsaktion – verschiedene Geräte (samt Zubehör) kann man hier um 20 % günstiger erstehen. Für schnellentschlossene Interessierte ist das eine gute (und sparsame) Möglichkeit, um auf die neueste Technologie der Thermografie zu wechseln und dabei auch das Investitionsbudget nicht zu sehr zu strapazieren. Die Verkaufsaktion für Wärmebildkameras läuft bis 31.12.2024. Will man die neu erworbene, günstigere Wärmbildkamera noch heuer in Händen halten, sollte man bis spätestens 17.12.2024 bei Testo bestellen (letzter Lagerversand: 20.12.2024); ansonsten erfolgt die Auslieferung erst im neuen Jahr.



Interessante Meldungen aus der HLK-Branche nicht verpassen - abonnieren Sie unseren kostenlosen, wöchentlichen HLK-Newsletter!

Hier geht’s zur Anmeldung!