Im Juni hat die erste Linie für die Heimspeicher-Produktion in Deutschland am Standort Neunheim bei Ellwangen den vollen Serienbetrieb aufgenommen. Der modular erweiterbare DC-Hochvoltspeicher wird seitdem produziert und steht ab Mitte Juli zur Auslieferung bereit.

Mit der VARTA.wall erweitert VARTA sein Portfolio im stark wachsenden Energiespeichermarkt und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Stärkung des europäischen Marktes und zur Energiewende. Dezentrale Lösungen, die die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und den CO 2 -Ausstoß reduzieren, stehen dabei im Mittelpunkt. Darüber hinaus fördert VARTA die lokale Wertschöpfung, indem für die VARTA.wall überwiegend Komponenten lokaler Zulieferer verwendet werden und rund 120 neue Arbeitsplätze in der Region geschaffen werden. In der ersten Ausbaustufe sollen jährlich bis zu 50.000 Akkus produziert werden.



Sven Riehm, Executive Vice President Power Batteries, sagt dazu: "Unsere erste VARTA.wall-Produktionslinie ist jetzt voll in Betrieb. Auf einer Fläche von 4.000 Quadratmetern produzieren wir nach modernsten Industrie-4.0-Standards. Unser Werk in Neunheim bei Ellwangen bietet Platz für eine zweite Modullinie, mit der wir unser Produktionsvolumen künftig verdoppeln und zu einer Gigafactory ausbauen werden. Neben unserer starken Präsenz in der DACH-Region wollen wir damit auch zusätzliche Expansionspotenziale in Europa erschließen."



Rainer Hald, Technologievorstand der VARTA AG, ergänzt: "Die neue Produktionslinie ist eine strategische Investition in die Zukunft unseres Unternehmens und den Industriestandort Deutschland. Der Markt für Energiespeicher wächst seit Jahren dynamisch und wir bieten dafür leistungsstarke Produkte unter der Marke VARTA, der unsere Kunden zu Recht vertrauen.“

→ Jede Woche die wichtigsten Ereignisse aus der Branche kostenlos direkt in Ihr E-Mail-Postfach Jetzt Newsletter kostenlos abonnieren