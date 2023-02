Uponor Building Solutions - Europe verfolgt mit der Übernahme von Capricorn seine Wachstumsstrategie und baut die Präsenz in Osteuropa systematisch aus. „Der osteuropäische Markt war für Uponor schon immer von großer Bedeutung", sagt Michael Rauterkus, President und CEO der Uponor Corporation. „Die Übernahme trägt wesentlich dazu bei, unsere Position in der Region weiter zu stärken." Und Karsten Hoppe, President Building Solutions – Europe, ergänzt: „Das Portfolio von Capricorn ergänzt unsere Produktpalette im Bereich Flächenheizung und -kühlung perfekt. Darüber hinaus erweitern wir unser europäisches Produktionsnetzwerk, um der wachsenden Nachfrage nach vorgefertigten Lösungen gerecht zu werden. Wir freuen uns sehr darauf, Capricorn in der Uponor Gruppe willkommen zu heißen.“

Der Standort in Świebodzice soll mit dem beste­hen­den Mitarbeitern weitergeführt werden.