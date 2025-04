M.O.O.CON zählt mit rund 100 Mitarbeitenden aus 13 Nationen an sechs Standorten in Österreich, Deutschland und Luxemburg zu den führenden Consulting-Unternehmen am deutschsprachigen Corporate- und Real-Estate-Markt. Nach mehr als 30 Jahren und rund 2.000 erfolgreich abgewickelten Projekten übergeben die beiden Gründungspartner Karl Friedl (61) und Andreas Leuchtenmüller (59) ab 1. Februar 2025 Geschäftsführung und Gesellschafterrolle an das bereits seit zwei Jahren bestehende Führungsteam - Sabine Zinke, Bernhard Herzog, Florian Danner und Christoph Müller-Thiede übernehmen das Ruder.

„Als Profis für Transformation war für uns klar: Wir wollen frühzeitig mit der Übergabe an die nächste Generation beginnen, uns an der Weichenstellung in die Zukunft beteiligen und innerhalb der eigenen Organisation Vertrauen, Sicherheit und Kontinuität vermitteln,“ betonen Karl Friedl und Andreas Leuchtenmüller.

Bernhard Herzog (50) ist am längsten dabei und hat die Strategieberatung sowie die Leistungsinnovation aufgebaut - künftig ist er für die Produkte und die Organisationsentwicklung verantwortlich.

Sabine Zinke (53) ist Expertin für die Transformation von Arbeitswelten und für die Kultur- und Personalentwicklung zuständig.

Das Steckenpferd von Florian Danner (43) ist die Facility-Management Beratung - er zeichnet ab sofort für Vertrieb und Akquisition verantwortlich.

Christoph Müller-Tiede (40), bisher für das Geschäftsfeld der Gebäudeentwicklung zuständig, verantwortet nun die strategische Markenentwicklung sowie die Finanzen. Unterm Strich bringen die vier neuen Geschäftsführerenden 59 Jahre an M.O.O.CON-Erfahrung mit.

Mit der neuen Geschäftsführung ab 1. Februar 2025 ändert sich auch die Struktur im Unternehmen: Statt drei Hierarchieebenen wird es bei M.O.O.CON künftig nur noch zwei Ebenen geben.



