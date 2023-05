Wenn in der Bau-/Gebäudetechnik, näher im HLK-Bereich verschiedene Gewerke in einem Projektprozess aufeinandertreffen, braucht es Einigkeit, es braucht ein Regelwerk, es braucht nationale und internationale Standards, die eine „good practice“ definieren, empfehlen, tatsächlich überhaupt erst möglich machen. So spannt sich also erst einmal der Maßstab, anhand welchem sich bei der Realisierung von heizungs-/lüftungs-/klima- und kältetechnischen Anlagen orientiert werden kann.

Andererseits regeln Standards die Anforderungen für Produkte, Verfahren, Technologien oder Dienstleistungen. So sorgen sie für Kompatibilität und stellen die Interoperabilität und Flexibilität von HLK-Systemen sicher.

Außerdem ermöglicht sich anhand solcher Standards die Gewährleistung eines gewissen Maßes an Sicherheit für Anlagenbetreiber(m/w/d), Kunden(m/w/d), etc.

>>> Lesen Sie auch: Bauvertrag aktuell: Die neue ÖNORM B 2110