Jetzt, gegen Ende des Jahres, zog die Stadt Wien in Sachen Solarstrom Bilanz. Das im Zuge der Sonnenstrom-Offensive der Stadt Wien selbst gesetzte Ziel, im Jahr 2023 einen Ausbau von 50 Megawatt-Peak (MWp) an Photovoltaik-Leistung im Stadtgebiet zu erreichen, wurde übertroffen. Bis November 2023 kamen über 3.300 neue Photovoltaik-Anlagen auf Wiens Dächern hinzu, was einem Leistungs-Anstieg von über 55 MWp entspricht.

Mit Stand November 2023 liefern somit insgesamt knapp 8.000 PV-Anlagen über 155 MWp Stromleistung. Damit können umgerechnet rund 44.000 Wiener Haushalte versorgt und gleichzeitig über 35.000 Tonnen CO 2 eingespart werden. Diese Zahlen verdeutlichen die Bedeutung, die Sonnenstrom für die Erreichung der Wiener Klimaziele hat.

Ein weiterer großer Schritt für die Wiener Klimaziele wurde erst kürzlich mit der feierlichen Inbetriebnahme der Groß-Wärmepumpen-Anlage in Wien-Simmering gesetzt, bei der die Wärme aus Abwasser der Kläranlage für die Fernwärme nutzbar gemacht wird.

„Wien wird bis 2040 klimaneutral. Am Weg dorthin stellen wir Schritt für Schritt die Energieversorgung der Stadt um. Photovoltaik spielt dabei eine zentrale Rolle, denn Sonnenstrom ist klimafreundlich und krisensicher. Deshalb setzen wir ab 2024 noch eins drauf und investieren ab sofort jährlich rund 15 Millionen Euro in die Sonnenenergie“, so Wiens Bürgermeister Michael Ludwig bei einer Pressekonferenz am 12. Dezember 2023, wo auch Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky sowie NEOS Wien Energiesprecher Stefan Gara mitwirkten und auf die neue Wiener Solarstrom-Förderung 2024 aufmerksam machten.