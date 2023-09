Im Vergleich zum Vorjahr konnte die Sonnenstrom-Leistung in Wien heuer besonders stark gesteigert werden. Lag die Photovoltaik-Kapazität im Juli 2022 noch bei 1,8 Megawattpeak (MWp), so hat sich dieser Wert im Juli 2023 auf beachtliche 8,5 MWp fast verfünffacht. Auch die Zahl der installierten Anlagen kann sich sehen lassen: während im Vorjahr im Juli 67 neue Anlagen hinzukamen, waren es heuer bereits stolze 476. Insgesamt waren in Wien Anfang August 2023 bereits 6.736 Photovoltaik-Anlagen in Betrieb, im Vergleich zu 4.145 im Jahr 2022. Die erzielte PV-Gesamtleistung ist ebenfalls beachtlich: Ende August 2023 stieg sie bereits auf 137,6 MWp (2022: 90,3 MWp). Das reicht aus, um knapp 40.000 Wiener Haushalte mit nachhaltigem und krisensicherem Sonnenstrom zu versorgen.