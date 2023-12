Bei den VIZ Techniktagen Ende Oktober in Tirol, bei denen die Berufe der Gebäude- und Installationstechnik vorgestellt wurden, fand auch ein Gewinnspiel statt. Einerseits für Jugendliche, die die Ausstellung in der HTL Jenbach besuchten und andererseits für Lehrlinge und Schülerinnen und Schüler, die diesen Beruf erlernen. Zu gewinnen gab es jeweils eine Playstation 5.

Bei der Verlosung wurde aus den vielen richtigen Antworten Alina H. als Gewinnerin gezogen. Die Übergabe der Playstation 5 fand nun in der HTL Jenbach statt.