Gut ausgebildete Nachwuchskräfte sind das Fundament für die erfolgreiche Zukunft eines Unternehmens. Die GC-Gruppe ÖSTERREICH legt daher besonderen Wert auf eine umfassende und fundierte Lehrlingsausbildung. Dass sich dieses Engagement auszahlt, zeigt die Verleihung des INEO-Awards an alle drei oberösterreichischen Unternehmen: Die GC Linz Haustechnik, die Wagner Haustechnik und die Weyland Haustechnik wurden für ihr vorbildliches Engagement rund um die Lehrlingsausbildung ausgezeichnet.

Die Verleihung des Preises, der für Innovation, Nachhaltigkeit, Engagement und Orientierung (INEO) steht, fand im Rahmen einer feierlichen Gala statt. „Wir freuen uns und sind stolz darauf, als Top-Lehrbetrieb ausgezeichnet worden zu sein“, so Peter Öller, geschäftsführender Gesellschafter der GC Linz Haustechnik. Das Unternehmen ist der 1.000ste Betrieb in Oberösterreich, der mit dieser Auszeichnung geehrt wurde und damit rund ein Drittel aller Betriebe in Oberösterreich.