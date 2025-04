„Die serielle Sanierung ist ein wichtiges Instrument, um Dynamik in die historisch niedrigen Sanierungsraten in Österreich zu bringen“, sagt Christian Fink, Geschäftsführer von AEE – Institut für Nachhaltige Technologien. „Es freut mich, dass wir von AEE Intec ein interdisziplinäres Projektteam anführen dürfen, das Konzept und Technik für die integrierte Modulbauweise in Vorfertigung entwickelt und am Pilotgebäude der Landesberufsschule Knittelfeld eindrucksvoll umgesetzt hat. Die nächsten Pilotgebäude, jeweils ein Geschoßwohnbau in Graz und Wien, stehen unmittelbar vor der Umsetzung.“

Auch Martin Pölzl, Geschäftsführer der LIG, unterstreicht die Bedeutung des Projekts: „Für die 1.300 Schüler*innen der Landesberufsschule Knittelfeld bedeutet diese Sanierung ein modernes, nachhaltiges Lernumfeld. Gleichzeitig setzen wir als Landesimmobilien-Gesellschaft ein starkes Zeichen für Klimaschutz, Energieeffizienz und den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen.“