Nach 22 Jahren als gesamtverantwortlicher Sprecher der Geschäftsführung übergibt Markus Grimm zum 31.12.2021 die Leitung der Mall-Unternehmensgruppe an seine beiden Nachfolger. Grimm übergibt ein finanziell wie technisch gut bestelltes Unternehmen – der Umsatz stieg während seiner Ära von 33 Millionen Euro auf knapp 100 Millionen Euro. Und mit der Errichtung und dem Kauf von neuen Produktionswerken sind auch die Weichen für die Zukunft gestellt. In den vergangenen Jahren hat sich Mall in seinem Segment laut eigenen Angaben zu einem der marktführenden Unternehmen in Europa entwickelt, mit Schwerpunkt auf Deutschland, Österreich und der Schweiz. Heute bietet Mall Systemlösungen für die Bereiche Regenwasserbewirtschaftung, Abscheider, Kläranlagen, Pumpen- und Anlagentechnik und Lagerung von Holzpellets als Komplettanbieter an.