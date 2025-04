Mike Hughes hat Elektro- und Nachrichtentechnik am DIT in Dublin studiert, besitzt einen MBA der Kingston University in London, und spricht Englisch, Deutsch, Mandarin sowie Französisch.



„Ich habe in vielen Ländern gearbeitet, darunter Deutschland, China und Frankreich. Dabei habe ich festgestellt, dass Zusammenarbeit und Vielfalt der Schlüssel zu bahnbrechendem Denken, unermüdlicher Innovation und höherer Produktivität sind. Als Führungskraft und Manager unterstütze ich nachdrücklich die Initiativen zum Wohlbefinden der Mitarbeitenden, zur Integration und zum flexiblen Arbeiten, die die Hochleistungskultur bei Schneider Electric untermauern“, kommentiert Mike Hughes seine Erfahrung und sein Wirken bei Schneider Electric.



